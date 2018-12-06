Уроженец Кушвы совершил восхождение на гору Ай-Петри с двумя гирями по 24 кг

Иван Попов сейчас живет в Санкт-Петербурге. Он первым взошел на вершину горы Ай-Петри с таким грузом. Высота горы составляет 1234 метра. Иван прошел 20 километров по серпантину, держа в руках две гири, весом по 24 килограмма.

Восхождение он начал в два часа ночи, чтобы прийти на гору днем. Поход занял у экстремала девять часов. Проезжавшие мимо люди предлагали Ивану свою помощь, однако он не отказался от намеченной цели. Ему не помешал ни дождь, ни ветер, ни туман. Как пишет Кушва.онлайн, на последних километрах молодой человек пытался идти быстрее и бежать.