12 свердловчан получили «Орден Святой Екатерины» за героизм и милосердие
Сегодня, 20:13Свободное времяФото: Департамент информационной политики
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6 декабря в Екатеринбурге губернатор Евгений Куйвашев вручил уральцам знаки «Орден Святой Екатерины», сообщает департамент информационной политики.
Сюжеты: Екатеринбург
Награда вручается с 2017 года людям, которые самоотверженно работают в повседневной жизни, и проявившим героизм в чрезвычайной ситуации.
Елена Кобозева вместе с супругом воспитывает семь приемных детей-инвалидов. Кроме награды семья получила микроавтобус. Другой свердловчанин — Сергей Зелянин — спас утопающего на городском пруду. Сергей Дацун в октябре спас жизнь пассажира самолета «Владивосток — Новосибирск».
Всего «Орден Святой Екатерины» был вручен 12 уральцам. Все они получат денежное вознаграждение в размере 200 тысяч рублей.
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