12 свердловчан получили «Орден Святой Екатерины» за героизм и милосердие

Награда вручается с 2017 года людям, которые самоотверженно работают в повседневной жизни, и проявившим героизм в чрезвычайной ситуации.

Елена Кобозева вместе с супругом воспитывает семь приемных детей-инвалидов. Кроме награды семья получила микроавтобус. Другой свердловчанин — Сергей Зелянин — спас утопающего на городском пруду. Сергей Дацун в октябре спас жизнь пассажира самолета «Владивосток — Новосибирск».