В Нижнем Тагиле пройдет квест по мостам города

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6 декабря в Нижнем Тагиле состоится квест по истории городских мостов.
Сюжеты: Нижний Тагил
При подготовке к игре на восьми мостах Нижнего Тагила были установлены таблички и QR-коды. При их помощи можно узнать названия переправ и их историю. Например, мост Красной Армии (пешеходный мост на улице Красноармейской), Зеленый (мост у завода-музея на улице Карла Маркса), Маральский (мост на улице Фрунзе).
Квест пройдет в рамках программы «Детский форсайт», организованной Фондом социальных инвестиций, администрацией города и ЕВРАЗом. В игре примут участие школьники, представители НТМК и мэрии Нижнего Тагила.
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