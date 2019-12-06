В Нижнем Тагиле пройдет квест по мостам города

При подготовке к игре на восьми мостах Нижнего Тагила были установлены таблички и QR-коды. При их помощи можно узнать названия переправ и их историю. Например, мост Красной Армии (пешеходный мост на улице Красноармейской), Зеленый (мост у завода-музея на улице Карла Маркса), Маральский (мост на улице Фрунзе).