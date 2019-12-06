В Нижнем Тагиле студентов пригласили в пожарную часть
Сегодня, 09:35Свободное времяФото: ФГКУ «9 ОФПС по Свердловской области»
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Экскурсия для студентов Нижнетагильского государственного социально-педагогического института прошла в пожарной части № 11.
Сюжеты: Нижний Тагил
Молодым тагильчанам показали, как функционирует пожарная часть. В том числе ребята увидели комнату психологической разгрузки, диспетчерскую службу, учебный класс, спецтехнику и боевую одежду пожарных.
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Учащиеся проявили интерес и задавали вопросы работникам части. В конце встречи студентам вручили памятки о правилах безопасности.
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