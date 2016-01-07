Новый эпизод «Звездных войн» побил рекорд «Аватара» по сборам

Как сообщает издание «The Hollywood Reporter», почти за три недели проката новый эпизод «Звездных войн» собрал $758,2 млн, что на $8 млн больше, чем у прежнего рекордсмена – блокбастера 2009 года фантастической ленты «Аватар» режиссера Джеймса Кэмерона. Речь идет о показателях в США и Канаде.

По всему миру «Звездные войны» посмотрели 1,56 млрд человек, и создатели фильма по-прежнему рассчитывают на аудиторию в КНР, где лента выйдет в прокат 9 января.

Мировой прокатный рекорд в настоящее время принадлежит «Аватару», который в общей сложности посмотрело 2,78 млрд человек. По мнению экспертов, опрошенных The Hollywood Reporter, «Звездным войнам» вряд ли удастся побить этот рекорд. По их мнению, общая аудитория фильма составит от 2,2 до 2,4 млрд, благодаря чему «Пробуждение силы» станет второй по популярности лентой, обойдя «Титаник» Джеймса Кэмерона.