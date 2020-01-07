Евгений Куйвашев поблагодарил создателей фильма о пилоте «Уральских авиалиний»

В Instagram губернатор написал о том, что фильм заставляет о многом задуматься.

Мы перестаем замечать и ценить очень важные и простые, на первый взгляд, вещи: возможность общаться с родными и близкими, быть рядом и радоваться каждой минуте, каждому дню, проведенным вместе, написал Евгений Куйвашев.

Фильм «Дамир вашему дому» показали по Первому каналу утром 7 января. Картина рассказывает о командире самолета «Уральских авиалиний» Дамире Юсупове, а также о пассажирах, летевших на том самолете.