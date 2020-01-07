Евгений Куйвашев поблагодарил создателей фильма о пилоте «Уральских авиалиний»
Губернатор Свердловской области поблагодарил создателей фильма о пилоте «Уральских авиалиний» Дамире Юсупове, который в августе посадил самолет на кукурузном поле.
В Instagram губернатор написал о том, что фильм заставляет о многом задуматься.
Мы перестаем замечать и ценить очень важные и простые, на первый взгляд, вещи: возможность общаться с родными и близкими, быть рядом и радоваться каждой минуте, каждому дню, проведенным вместе, написал Евгений Куйвашев.
Фильм «Дамир вашему дому» показали по Первому каналу утром 7 января. Картина рассказывает о командире самолета «Уральских авиалиний» Дамире Юсупове, а также о пассажирах, летевших на том самолете.
В августе 2019 года самолет, на борту которого находились 226 человек, произвел аварийную посадку на кукурузном поле. В один из двигателей попали птицы, и пилот принял решение посадить самолет. Дамиру Юсупову и Георгию Мурзину было присвоено звание Героев России.