Молодёжный форум «Содружество» прошёл на территории Нижнего Тагила (ФОТО)
7 февраля, 06:35Свободное время
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Около сотни студентов приняли участие в молодёжном форуме «Содружество», проходившем в загородном лагере под Нижним Тагилом.
Сюжеты: Нижний Тагил
С 3 по 4 февраля на базе загородного оздоровительного лагеря «Уральский огонёк» прошёл молодёжный форум «Содружество». В нём приняли участие студенты и представители всех учреждений высшего и среднего образования Нижнего Тагила.
За прошедшие выходные участники форума научились готовить и защищать социальный проект, участвовали в тренингах и «верёвочных курсах», встречались с экспертами и обсуждали актуальные вопросы молодёжной политики города.
Основной целью форума являлось развитие взаимодействия представителей молодёжных объединений для реализации совместных социальных проектов, сообщает пресс-служба Администрации Нижнего Тагила.
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Фото: Пресс-служба Администрации Нижнего Тагила
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