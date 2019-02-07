Юные судомоделисты из Нижнего Тагила победили в Областном первенстве
Сегодня, 20:33Свободное времяФото: pixabay.com
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В соревнованиях по судостроению, проходивших в Екатеринбурге, тагильчане заняли призовые места.
Сюжеты: Нижний Тагил
Соревнование прошло 3 февраля в рамках Открытого первенства по судомоделизму среди учащихся.
Кроме тагильчан в мероприятии принимали участие ребята из Тюмени, Верхней Салды, Ревды и Екатеринбурга.
Юные судостроители станции юных техников №2 заняли 1, 2, и 3 места.
Второй этап соревнований пройдет 23 февраля, сообщает пресс-служба управления образования Нижнего Тагила.
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