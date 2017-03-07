Прием конкурсных работ на фестиваль «Возьмемся за руки, друзья» стартовал в Нижнем Тагиле

Первый этап конкурса уже стартовал, он проходит в заочной форме. Завершится тур 21 апреля. По его итогам будут отобраны участники, вошедшие в следующий этап. Записи принимаются в формате аудио. Все подробности на сайте Литературно-музейного центра «Дом Окуджавы».