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Праздничное мероприятие для педагогов состоялось в ГДДЮТ Нижнего Тагила (ВИДЕО)
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Праздничное мероприятие для педагогов состоялось в ГДДЮТ Нижнего Тагила (ВИДЕО)

7 марта, 22:00Свободное время
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