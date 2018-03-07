Праздничное мероприятие для педагогов состоялось в ГДДЮТ Нижнего Тагила (ВИДЕО)

Педагогов, директоров и председателей профсоюзных комитетов чествовали 6 марта в ГДДЮТ Нижнего Тагила. Со сцены педагогов поздравили замглавы администрации Валерий Суров и начальник управления образования Игорь Юрлов.

На учителях лежит большая ответственность, потому что мы имеем дело с тем, что для родителей самое дорогое, самое святое — с детьми, — с такими словами выступила перед педагогами народный учитель РФ, преподаватель 61 школы Татьяна Игошина.

На торжественном мероприятии отметили, что педагог — это больше чем работа, это настоящее призвание.

Сегодня в образовательной системе Нижнего Тагила работают 10 тысяч женщин и 400 мужчин, передает «Тагил-ТВ».