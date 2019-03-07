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Верхнесалдинские спортсмены приняли участие в мастер-классе от Антона Шипулина
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Верхнесалдинские спортсмены приняли участие в мастер-классе от Антона Шипулина

Сегодня, 07:30Свободное времяФото: v-salda.ru
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