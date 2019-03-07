Верхнесалдинские спортсмены приняли участие в мастер-классе от Антона Шипулина

5 марта в Верхнюю Салду прибыл Антон Шипулин. В рамках визита он провёл рабочее совещание с представителями администрации города и округа, посетил городские спортивные объекты, оценил условия для проведения тренировок и соревнований в спортивном комплексе «Крепыш» и воздухоопорном сооружении «Сигнал».

Также Антон Владимирович провёл мастер-класс для воспитанников спортивных секций горнолыжного комплекса «Мельничная» - вышел на лыжню и показал несколько упражнений. По итогам визита была дана высокая оценка спортивно-оздоровительному комплексу «Мельничная» и подготовке трасс, передаёт администрация Верхнесалдинского городского округа .

Я нахожусь под сильным впечатлением. Таких трасс, как у вас, нет даже в Екатеринбурге! Такая спортивная инфраструктура — это настоящее наследие для подрастающего поколения лыжников. Выращивать здесь молодых чемпионов сам бог велел,отметил Антон Шипулин после того, как прокатился вместе с детьми на лыжах.