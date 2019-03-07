Военные устроили фотосессию с балеринами в метро Екатеринбурга

Таким способом военнослужащие решили поздравить женщин с наступающим 8 марта. Мероприятие было согласовано с администрацией Екатеринбурга и руководством метрополитена.

Как поясняют организаторы фотосъемки, они планировали показать, что сила мужчины заключается в любви к женщине, пишет Е1.