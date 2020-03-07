Екатеринбургский певец Niletto и Иван Ургант записали совместный клип к 8 марта
Сегодня, 10:51Свободное времяФото: Скриншот с видео шоу «Вечерний Ургант»
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К Международному женскому дню рэпер из Екатеринбурга Niletto и Иван Ургант записали совместное видео. Его презентовали во время шоу «Вечерний Ургант» на «Первом канале».
Сюжеты: Екатеринбург
Прежде чем показать ролик, Ургант отметил, что он рассказывает об испытаниях, которые проходят мужчины при выборе подарков.
В клипе Ургант и Niletto поют вместе. Оформлен он как игра для приставки, в которой герою приходится преодолевать испытания.
Клип к 8 мартаВидео
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Видео: канал «Вечерний Ургант» на YouTube
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