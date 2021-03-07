Екатеринбурженку довели до слез на проекте «Последний герой»

Видеообращение от родных довело до слез участницу проекта «Последний герой» Дарью Колпакову из Екатеринбурга. В записи видео приняли участие ее родители и сын.

Я всегда боялась какой-то людской молвы, но, как только стало известно, что ты будешь участвовать, я развернулась на 180 градусов. Сейчас мы все хотим, чтобы ты дошла до конца,сказала мама екатеринбурженки. По словам Дарьи, она не смогла сдержать слез, потому что первый раз услышала слова поддержки от родителей. Она «разрыдалась от счастья». Однако Дарью расстроило, что в записи видеообращения не поучаствовал ее муж. Женщина рассказала, что накануне отъезда они поругались. Напомним, в конце февраля стало известно, что молодожены из Нижнего Тагила стали победителями программы «Четыре свадьбы» от телеканала «Пятница!». Молодожены из Нижнего Тагила стали победителями шоу «Четыре свадьбы» на «Пятнице!»

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