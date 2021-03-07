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Праздничный салют прогремит 8 марта в центре Екатеринбурга

8 марта в центре Екатеринбурга запустят праздничный салют.

Мероприятие запланировано на 21.30. Посмотреть салют можно будет на площади у ККТ «Космос», сообщает Е1. Отмечается, что салют будет запускаться с трех точек.

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салютЕкатеринбург8 марта
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