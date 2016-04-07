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В Нижнем Тагиле воспитанники социально-реабилитационного центра посетили планетарий
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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В Нижнем Тагиле воспитанники социально-реабилитационного центра посетили планетарий

7 апреля 2016, 16:45Свободное времяТимофей Данилов
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