В Нижнем Тагиле воспитанники социально-реабилитационного центра посетили планетарий

Самым маленьким «космонавтам» показали мультфильм «Приключения Тофика», в котором малышам рассказывали об устройстве космоса.

Более взрослые участники совершили путешествие по вселенной и познакомились с её «обитателями»: планетами-гигантами, звездами, небесными телами.

Потрясающие космические пейзажи поразили юных тагильчан. По словам организаторов, дети тянули руки вверх, пытаясь дотронуться до виртуального неба.

Воспитанники Центра узнали множество тайн и загадок, которые хранит в себе космос. Такие экскурсии, безусловно, помогают ребятам развиваться и познавать окружающий мир.