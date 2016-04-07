В Нижнем Тагиле воспитанники социально-реабилитационного центра посетили планетарий
7 апреля 2016, 16:45Свободное времяТимофей Данилов
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В преддверие Дня космонавтики воспитанники социально-реабилитационного центра провели день в передвижном планетарии. Экскурсию для ребят организовал Детский Развивающий Центр.
Сюжеты: Нижний Тагил
Самым маленьким «космонавтам» показали мультфильм «Приключения Тофика», в котором малышам рассказывали об устройстве космоса.
Более взрослые участники совершили путешествие по вселенной и познакомились с её «обитателями»: планетами-гигантами, звездами, небесными телами.
Потрясающие космические пейзажи поразили юных тагильчан. По словам организаторов, дети тянули руки вверх, пытаясь дотронуться до виртуального неба.
Воспитанники Центра узнали множество тайн и загадок, которые хранит в себе космос. Такие экскурсии, безусловно, помогают ребятам развиваться и познавать окружающий мир.
© Тимофей Данилов, TagilCity.ru
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