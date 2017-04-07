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Квест-игра для детей из замещающих и многодетных семей прошла в Центральной городской библиотеке Нижнего Тагила
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Квест-игра для детей из замещающих и многодетных семей прошла в Центральной городской библиотеке Нижнего Тагила

7 апреля 2017, 13:10Свободное время
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