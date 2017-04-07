Квест-игра для детей из замещающих и многодетных семей прошла в Центральной городской библиотеке Нижнего Тагила
7 апреля 2017, 13:10Свободное время
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В Центральной городской библиотеке в Нижнем Тагиле состоялась квест-игра «Восьмое чудо света» для детей из замещающих и многодетных семей.
Сюжеты: Нижний Тагил
Дети искали восьмое чудо света. В игровой форме познакомились с сохранившимися на данный момент старейшими библиотеками. Ребята совершили виртуальное путешествие по миру, посмотрели видео про семь чудес света.
Настроение создавал «пират», который организовывал детям всевозможные сложности на пути к цели. Участникам мероприятия пришлось спасти морских обитателей, совершить экспедицию за книгами, провести ряд экспериментов.
Ребята получили массу позитивных эмоций и обещали прийти в библиотеку еще раз.
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