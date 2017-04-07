Выставка работ Эрнста Неизвестного открылась в Ельцин-центре в Екатеринбурге
7 апреля 2017, 11:10Свободное время
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В столице Урала открылась выставка работ Эрнста Неизвестного. На ней представлено почти сто работ скульптора, некоторые из них горожане увидят впервые.
Сюжеты: Екатеринбург
Как пишет «Областная газета», часть экспонатов прибыла в Екатеринбург из Москвы, Челябинска, Тольятти. Среди них: архивные фотографии, видео, различные скульптуры.
Увидеть экспонаты можно в Ельцин-центре. Мероприятие приурочено ко дню рождения Эрнста Неизвестного, и проводится как дань памяти на его родине.
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