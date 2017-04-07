Выставка работ Эрнста Неизвестного открылась в Ельцин-центре в Екатеринбурге

Как пишет «Областная газета» , часть экспонатов прибыла в Екатеринбург из Москвы, Челябинска, Тольятти. Среди них: архивные фотографии, видео, различные скульптуры.

Увидеть экспонаты можно в Ельцин-центре. Мероприятие приурочено ко дню рождения Эрнста Неизвестного, и проводится как дань памяти на его родине.