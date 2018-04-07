Уральские заключенные заработали на ярмарке в Екатеринбурге 560 тыс. руб. (ФОТО)

На ярмарке представлена продукция из различных материалов: дерева, металла, строительная, швейная продукции, мясо, молоко, выпечка и многое другое.

По словам маркетологов, за первый день работы выставки было продано товаров на сумму 560 тыс. рублей.

В 2018 году на выставку-ярмарку свои изделия привезли учреждения Челябинской, Курганской и Тюменской областей, сообщает «Комсомольская правда».

Фото: пресс-служба ГУФСИН РФ по Свердловской области