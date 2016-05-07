В праздничные выходные в Нижнем Тагиле ожидаются заморозки по ночам

С 7 по 9 мая по Свердловской области, в том числе и в Нижнем Тагиле, по ночам возможно падение температуры до −5 градусов. Это может привести к простудным заболеваниям среди тагильчан, а также образованию гололеда в ночное время. Последнее обстоятельство стоит участь автолюбителям, которые планируют поездки в это время.