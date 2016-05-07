В праздничные выходные в Нижнем Тагиле ожидаются заморозки по ночам
7 мая 2016, 12:10Свободное времяДенис Таратонов
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Тагильчане могли заметить, что в отличие от вчерашнего дня погода сегодня пасмурная и прохладная. ЕДДС Нижнего Тагила предупреждает, что в ближайшие дни температура ночью может опускаться до −5 градусов по Цельсию.
Сюжеты: Нижний Тагил
С 7 по 9 мая по Свердловской области, в том числе и в Нижнем Тагиле, по ночам возможно падение температуры до −5 градусов. Это может привести к простудным заболеваниям среди тагильчан, а также образованию гололеда в ночное время. Последнее обстоятельство стоит участь автолюбителям, которые планируют поездки в это время.
Впрочем, вполне возможно, что к главному празднику — Дню Победы — температура повысится. Прогноз погоды обещает постепенное температуры с начала следующей недели.
© Денис Таратонов, TagilCity.ru
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