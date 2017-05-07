Покататься на лошадях и попробовать солдатскую кашу смогли в «Уральце» дети из многодетных семей Нижнего Тагила (ФОТО)

Посмотреть на яркие номера с лошадьми были приглашены многодетные семьи сотрудников Нижнетагильского гарнизона полиции. Полицейские-кинологи продемонстрировали номера со служебными собаками и рассказали об азах дрессировки.

После представления детям под присмотром инструкторов разрешили покататься на лошадях. Ребята испытали массу положительных эмоций – коней можно было гладить и делать с ними фото на память.