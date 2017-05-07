Покататься на лошадях и попробовать солдатскую кашу смогли в «Уральце» дети из многодетных семей Нижнего Тагила (ФОТО)
7 мая 2017, 10:15Свободное время
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
Патриотический праздник в честь Дня Победы прошел в конно-спортивном комплексе «Уралец». В нем приняли участие кадеты, воспитанники военно-патриотического клуба и кинологи МУ МВД «Нижнетагильское».
Сюжеты: Нижний Тагил
Посмотреть на яркие номера с лошадьми были приглашены многодетные семьи сотрудников Нижнетагильского гарнизона полиции. Полицейские-кинологи продемонстрировали номера со служебными собаками и рассказали об азах дрессировки.
После представления детям под присмотром инструкторов разрешили покататься на лошадях. Ребята испытали массу положительных эмоций – коней можно было гладить и делать с ними фото на память.
Все желающие смогли отведать настоящей солдатской каши, приготовленной на полевой кухне.
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
Фото: МУ МВД России «Нижнетагильское»
© TagilCity.ru
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей