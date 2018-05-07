Литераторы из Крыма посетят Нижний Тагил 18 мая
7 мая, 08:00Свободное время
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18 мая в главной библиотеке города состоится встреча с известными в мире литературы людьми. Тагильчане получат возможность побеседовать с писателем Платоном Бесединым и поэтом Тихоном Синицыным, которые приедут в Нижний Тагил из Крыма.
Сюжеты: Нижний Тагил
Литераторы прибудут в Свердловскую область на четвертый фестиваль «Толстяки на Урале». Мероприятие пройдет в столице Урала и в других городах региона с 17 по 20 мая. В ходе фестиваля гости будут презентовать книги, проводить литературные чтения.
В Нижнем Тагиле писатели из Севастополя запланировали экскурсию по городу. Также они посетят Культурный центр «Дом Окуджавы», а 18 мая встретятся с горожанами. Встреча пройдет в читальном зале библиотеке в 15 часов, вход на мероприятие свободный.
Платон Беседин – украинский и российский писатель, критик и публицист. Его рассказы переведены на немецкий, английский, французский и итальянский языки. Тихон Синицын – поэт из Севастополя, автор двух сборников стихотворений.
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