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Учащиеся 14-ти школ будут нести караул на «Посту №1» в Нижнем Тагиле (ФОТО)
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Учащиеся 14-ти школ будут нести караул на «Посту №1» в Нижнем Тагиле (ФОТО)

7 мая, 17:25Свободное время
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