Учащиеся 14-ти школ будут нести караул на «Посту №1» в Нижнем Тагиле (ФОТО)
7 мая, 17:25Свободное время
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На Площади Славы в Нижнем Тагиле 7 мая прошел митинг и открытие «Поста №1».
Сюжеты: Нижний Тагил
С 7 по 9 мая вахту на посту будут нести ученики 14-ти образовательных учреждений Вагонки и служащие в/ч №6748. Первыми в караул заступили учащиеся школы №61.
С приветственной речью на митинге выступил замглавы администрации Дзержинского района Дмитрий Камешков.
В завершение мероприятия участники митинга возложили цветы к мемориалу, сообщает пресс-служба администрации Нижнего Тагила.
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Фото: пресс-служба администрации Нижнего Тагила
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