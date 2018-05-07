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Жители Нижнего Тагила могут присоединиться к акции «Подвези ветерана»
Сюжеты:
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Жители Нижнего Тагила могут присоединиться к акции «Подвези ветерана»

7 мая, 16:45Свободное время
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