Жители Нижнего Тагила могут присоединиться к акции «Подвези ветерана»

Суть акции – помощь пожилым людям, которые в эти дни будут посещать различные мероприятия, посвященные Дню Победы.

Все водители транспортных средств, способные перевезти одного и более пассажира, могут сделать доброе дело и принять участие в акции, предложив свою помощь ветеранам и пожилым людям, сообщает ОД «Автоволонтеры-НТ».