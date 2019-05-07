Ural Music Night в Екатеринбурге стал «Национальным событием 2019 года»

В 2019 году Ural Music Night планируется 28 июня. Мероприятие вошло в топ-200 событийных проектов России и получило статус «Национального события 2019 года». Фестиваль собирает гостей и жителей Свердловской области, привлекая собранием различных музыкальных направлений, исполнителей и музыкантов. Одной из 73 площадок станет «Екатеринбург Арена».

В столицу Урала приедут британские исполнители Riscas и The Assist, которые выступят в рамках фестиваля на площадке «Старый новый рок». Также гостями мероприятия станут Little Big, Shortparis, Grupo Fantasma, Jazzrausch BigBand, Рита Дакота, группа «Ромарио», финалист шоу «Песни» на ТНТ Максим Свобода.