Ural Music Night в Екатеринбурге стал «Национальным событием 2019 года»
Фестиваль Ural Music Night, проходящий в Екатеринбурге, признан «Национальным событием 2019 года», сообщает «Областная газета».
В 2019 году Ural Music Night планируется 28 июня. Мероприятие вошло в топ-200 событийных проектов России и получило статус «Национального события 2019 года». Фестиваль собирает гостей и жителей Свердловской области, привлекая собранием различных музыкальных направлений, исполнителей и музыкантов. Одной из 73 площадок станет «Екатеринбург Арена».
В столицу Урала приедут британские исполнители Riscas и The Assist, которые выступят в рамках фестиваля на площадке «Старый новый рок». Также гостями мероприятия станут Little Big, Shortparis, Grupo Fantasma, Jazzrausch BigBand, Рита Дакота, группа «Ромарио», финалист шоу «Песни» на ТНТ Максим Свобода.
Напомним, Ural Music Night некоторое время находился под угрозой срыва из-за отсутствия спонсоров и согласования. Для организации фестиваля необходимо порядка 50 миллионов рублей. 23 апреля на совещании по организации музыкального мероприятия правительство Свердловской области заявило о готовности поддержать проведение Ural Music Night. Также на встрече обсуждались проект программ и концепции площадок.