В Нижнем Тагиле прошла генеральная репетиция Парада Победы
Сегодня, 20:02Свободное времяФото: скриншот с камер «Сети Тагила»
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7 мая в центре Нижнего Тагила прошла репетиция Парада Победы.
Сюжеты: День Победы — 2019
Перед трибуной на улице Ленина прошли примерно 500 человек. Также в репетиции были задействованы 23 единицы военной техники.
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Генеральная репетиция проходила с 18:30 до 21:00. Движение транспорта в этот промежуток времени было ограничено.
Посмотреть репетицию парада пришли сотни тагильчан.
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