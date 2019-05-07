Всероссийская акция «Георгиевская ленточка» стартовала в Нижнем Тагиле
Сегодня, 22:09Свободное времяФото: vk.com/vol_nt
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Нижнетагильские волонтёры приступили к раздаче георгиевских ленточек на улицах города. Получить их можно будет до 8 мая, сообщает паблик «Волонтёры Нижнего Тагила».
Сюжеты: День Победы — 2019, Нижний Тагил
Получить символ главного майского праздника можно будет с 17:00 в течение каждых полутора часов до 19:00. Местами, где волонтёры раздают ленточки, являются: театральная площадь, территория возле ТРЦ «Кит» и торгового центра «Кировский», монумент памяти горнякам, площадь Славы.
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7 мая на центральной улице Нижнего Тагила прошла генеральная репетиция Парада Победы. В ней приняли участие 500 человек и 23 единицы военной техники.
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