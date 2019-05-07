Всероссийская акция «Георгиевская ленточка» стартовала в Нижнем Тагиле

Получить символ главного майского праздника можно будет с 17:00 в течение каждых полутора часов до 19:00. Местами, где волонтёры раздают ленточки, являются: театральная площадь, территория возле ТРЦ «Кит» и торгового центра «Кировский», монумент памяти горнякам, площадь Славы.