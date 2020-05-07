Фильм тагильского режиссера победил на кинофестивале в Америке
Сегодня, 16:33Свободное времяФото: pixabay
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Фильм «Шенкман. Последний полёт», режиссером которого стал Александр Мартиросов из Нижнего Тагила, стал победителем на международном кинофестивале в США, сообщает ИА «Все новости».
Сюжеты: Нижний Тагил
Как рассказал режиссер картины, список фильмов-призеров был обнародован на сайте Retro Avant Garde Film Festival New York из-за пандемии. Фильм был переведён на английский язык, озвучил его артист Джим Д. Джонстон.
В рамках конкурсной программы соревновались 100 кинокартин. Фильм тагильского автора стал единственным участником из России и победил в номинации Best Retro Documentary.
Напомним, фильм рассказывает о директоре Воронежского авиазавода Матвее Шенкмане, который разбился на самолете в горах под Нижним Тагилом.
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