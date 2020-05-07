Фильм тагильского режиссера победил на кинофестивале в Америке

Как рассказал режиссер картины, список фильмов-призеров был обнародован на сайте Retro Avant Garde Film Festival New York из-за пандемии. Фильм был переведён на английский язык, озвучил его артист Джим Д. Джонстон.

В рамках конкурсной программы соревновались 100 кинокартин. Фильм тагильского автора стал единственным участником из России и победил в номинации Best Retro Documentary.