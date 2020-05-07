Фотограф из Нижнего Тагила участвует в аукционе в поддержку врачей
Сегодня, 18:30Свободное времяФото: fotografika.su
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Уроженец Нижнего Тагила фотожурналист Павел Волков представил работы на благотворительном аукционе, который проводится в поддержку врачей. Аукцион проводит фонд «Живой», EverydayRussia и академия фотожурналистики «Фотографика».
Сюжеты: Нижний Тагил
Средства с продажи работ будут направлены больницам для закупки средств индивидуальной защиты. Аукцион будет работать до 10 мая. Свои работы предоставили 138 фотографов.
Павел Волков выставил на аукцион работу «Город Тутаев». Работа оценивается в 5-7 тысяч рублей, текущая ставка — 3,5 тысячи рублей.
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