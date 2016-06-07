5 июня на набережной Екатеринбурга состоялся необычный забег: впервые в город пришел «Красочный бум» (ФОТО)

Организатором необычного пробега стала команда Московского международного марафона. Дистанцию в 5 километров участники пробежали под россыпью цветных красок. Стартовали спортсмены с площади перед Дворцом игровых видов спорта. На протяжении всей дистанции бегунов осыпали 4-мя цветами безопасной для здоровья краской, состоящей из муки и красителей. На финише происходил красочный «взрыв». В рамках флешмоба участники забега подбрасывали краски вверх, запуская в воздух неповторимый фейерверк.

«Красочный бум» - это одновременно и спортивный праздник, и веселая вечеринка, куда можно было привести своих друзей. Все вместе создало в этот день необычное, радостное настроение. Здесь не было пьедестала победителей, медалей и наград, но царила атмосфера радости и единения.

В забеге принимало участие около полутора тысяч человек. Примерно столько же человек пришли поддержать бежавших. Волонтеры оказали помощь в проведении данной акции.