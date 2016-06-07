5 июня на набережной Екатеринбурга состоялся необычный забег: впервые в город пришел «Красочный бум» (ФОТО)
Акция «Красочный бум» прошла в 2015 году в 3-х городах России – Москва, Санкт-Петербург, Нижний Новгород. В ней участвовали около 3000 бегунов. В этом году к ним присоединились и жители Екатеринбурга, сообщает пресс-служба Екатеринбургской городской Думы.
Организатором необычного пробега стала команда Московского международного марафона. Дистанцию в 5 километров участники пробежали под россыпью цветных красок. Стартовали спортсмены с площади перед Дворцом игровых видов спорта. На протяжении всей дистанции бегунов осыпали 4-мя цветами безопасной для здоровья краской, состоящей из муки и красителей. На финише происходил красочный «взрыв». В рамках флешмоба участники забега подбрасывали краски вверх, запуская в воздух неповторимый фейерверк.
«Красочный бум» - это одновременно и спортивный праздник, и веселая вечеринка, куда можно было привести своих друзей. Все вместе создало в этот день необычное, радостное настроение. Здесь не было пьедестала победителей, медалей и наград, но царила атмосфера радости и единения.
В забеге принимало участие около полутора тысяч человек. Примерно столько же человек пришли поддержать бежавших. Волонтеры оказали помощь в проведении данной акции.
Фото ekabu.ru
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