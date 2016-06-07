Тагильчан просят сообщать полиции о недостатках в детских лагерях
7 июня 2016, 15:15Свободное время
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Накануне полиция Свердловской области обратилась ко всем родителям, которые планируют отправить или уже отправили своих детей на отдых в детские лагеря. Правоохранители просят сообщать обо всех недостатках в организации работы этих учреждений.
Сюжеты: Нижний Тагил
Глава регионального МВД Михаил Бородин утвердил указ о координации и контроле деятельности работы детских оздоровительных учреждений полицией, передает пресс-секретарь полицейского главка Валерий Горелых.
Так, сообщается, что полиция уже приблизила свои патрули к местам детского отдыха, а также к местам массового пребывания свердловчан. Кроме того, руководство каждого из детских заведений установило контакты с правоохранителями.
По любым вопросам, связанным с безопасностью отдыха детей, граждан просят обращаться по телефонам ГУ МВД области: +7(343)358-70-71, 358-71-61.
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