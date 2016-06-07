В Нижнем Тагиле исполнилось 25 лет «Дому Худояровых» - музею истории подносного промысла (ФОТО)

Музей открыт для всех любителей и ценителей росписи по металлу, а также для всех желающих. А 29 мая 1991 года музей подносного ремесла представил ретроспективный показ уникального промысла – росписи по металлу в период с 18-го по 21 век, его зарождение и развитие. Данный музейный объект знакомит посетителей с творчеством знаменитых тагильских художников Худояровых.

Музей живет активной жизнью. Ежегодно здесь бывает более 6 тысяч тагильчан и гостей города, проводится более 300 мероприятий, в том числе и экскурсий. Интерес к ремеслу росписи по металлу растет – за последние 2 года увеличилось количество туристических групп. Также музей – это еще и площадка для проведения различных мастер - классов, театрализованных представлений. Состоялось около сорока выставок современных тагильских художников, которые занимаются этим редким промыслом. Для них такие выставки – своего рода творческий отчет.

За столь большой период своей деятельности «Дом Худояровых» стал и центром сохранения исторического наследия, и фундаментом для научного изучения уникальной уральской лаковой росписи по металлу.

На базе музея создан клуб «Тагильский розан», в котором опытные мастера обмениваются опытом и полезной информацией. Таким образом происходит преемственность традиций через новое поколение художников.

И в день своего 25-летнего юбилея «Дом Худояровых» радушно принял не только своих сотрудников, но и друзей музея – мастеров лаковой росписи, искусствоведов, музыкантов. Были обсуждены планы на будущее, были подарки – конечно, в виде подносов, звучали торжественные речи, поздравления и, конечно же, было много цветов по случаю празднования юбилея знаменитого тагильского музея.