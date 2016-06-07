В Нижнем Тагиле в здании Центральной библиотеки прошла выставка, приуроченная к Дню русского языка

Русский язык – это совокупность красоты, самобытности и выразительности. Но для россиян он еще и государственный язык, наша гордость и национальное достояние. В нем выражается все богатство нашей духовности и нашей культуры.

В честь этого праздника была организована выставка редких книг из специального фонда библиотеки. Всего их было восемнадцать. В основном это книги, выпущенные к 100-летию со дня гибели поэта. Но главным экспонатом на выставке стал 1-й том посмертного издания собраний сочинений великого поэта в 9-ти томах.

Библиотека всегда старается пополнять свои фонды новыми книгами, которых ждут читатели. Однако для многих посетителей важно прикосновение к истории литературы, знакомство с редкими экземплярами, которые имеются и в Центральной городской библиотеке.

Выставка будет доступна читателям-тагильчанам до конца июня.