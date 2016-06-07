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В Нижнем Тагиле в здании Центральной библиотеки прошла выставка, приуроченная к Дню русского языка
Сюжеты:
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В Нижнем Тагиле в здании Центральной библиотеки прошла выставка, приуроченная к Дню русского языка

7 июня 2016, 14:00Свободное время
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