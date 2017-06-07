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Праздник «Зеленые святки» в нижнетагильском музее «Дом Худояровых» познакомит горожан с традициями проведения Троицы (ФОТО)
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Праздник «Зеленые святки» в нижнетагильском музее «Дом Худояровых» познакомит горожан с традициями проведения Троицы (ФОТО)

7 июня 2017, 12:20Свободное время
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