Праздник «Зеленые святки» в нижнетагильском музее «Дом Худояровых» познакомит горожан с традициями проведения Троицы (ФОТО)

В 17 часов 10 июня в нижнетагильском музее истории подносного промысла «Дом Худояровых» пройдет праздник, который называют «Зеленые святки».

Он познакомит посетителей мероприятия с традициями его подготовки и проведения. Ансамбль «Соловейко» подготовил специально для этого дня свою программу, состоящую из игр и хороводов.

Праздник встречи лета посвящен обрядам, которые направлены на помощь природе в созидании будущего урожая. Они, как считали раньше, укрепляют ценности дружбы, семьи и материнства.

Фото: музей-заповедник «Горнозаводской Урал»

Музей истории подносного промысла «Дом Худояровых» расположен по адресу: улица Тагильская, дом 24. Мероприятие начнется 10 июня в 17 часов. Всех тагильчан приглашают на праздник.