Кандидатуры на присвоение звания Почетного ветерана определены в Нижнем Тагиле (ФОТО)
Пять кандидатур на присвоение звания Почетного ветерана Нижнего Тагила определены 7 июня.
Организационный комитет в составе 30 человек выбрал пятерых тагильчан, которые, по их мнению, достойны получить звание Почетного ветерана.
Всего соискателями на получение звания почетного ветерана были семь человек, оргкомитет выбрал пять кандидатур, которых представят в гордуму на утверждение в звании.
У каждого из кандидатов трудовой стаж составляет не менее 20-25 лет. Все кандидаты достигли возраста 55 лет (женщины) и 60 лет (мужчины), также все они находятся на пенсии и ведут активную общественную деятельность более пяти лет, имеют какие-либо заслуги по реализации гражданских инициатив.
Награждение Почетных ветеранов пройдет на собрании к Международному дню пожилых людей, сообщает пресс-служба администрации Нижнего Тагила.
Фото: Администрация Нижнего Тагила
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