Кандидатуры на присвоение звания Почетного ветерана определены в Нижнем Тагиле (ФОТО)

Всего соискателями на получение звания почетного ветерана были семь человек, оргкомитет выбрал пять кандидатур, которых представят в гордуму на утверждение в звании.

У каждого из кандидатов трудовой стаж составляет не менее 20-25 лет. Все кандидаты достигли возраста 55 лет (женщины) и 60 лет (мужчины), также все они находятся на пенсии и ведут активную общественную деятельность более пяти лет, имеют какие-либо заслуги по реализации гражданских инициатив.