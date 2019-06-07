Крым готов в этом году принять до 7,5 миллионов туристов
Сегодня, 09:57Свободное времяФото: 1Mediainvest.ru
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Глава Ростуризма Зарина Догузова сообщила, что в этом году Крым лидирует по числу приобретенных турпутевок, связано это, в частности, с открытием крымского моста, сообщает ТАСС.
В прошлом году в Крыму отдохнули 6,8 миллиона человек, это рекордный показатель за все постсоветское время, в этом году Крым готов принять до 7,5 миллионов отдыхающих. В 2020 году увеличение турпотока, по прогнозам, должно достигнуть 8 миллионов.
Вместе с Крымом в лидерах оказался Краснодарский край. Интерес с Крыму подогревается также всевозможными новыми предложениями. В этом году туристам предлагают, например, кемпинг на тысячу человек.
Из Екатеринбурга в этом году запускаются автобусные туры в Крым и Абхазию.
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