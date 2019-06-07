Крым готов в этом году принять до 7,5 миллионов туристов

В прошлом году в Крыму отдохнули 6,8 миллиона человек, это рекордный показатель за все постсоветское время, в этом году Крым готов принять до 7,5 миллионов отдыхающих. В 2020 году увеличение турпотока, по прогнозам, должно достигнуть 8 миллионов.