Пятый инклюзивный фестиваль уличного спорта стартовал в Нижнем Тагиле. В первый день он собрал более двухсот участников. Это 24 команды в трех возрастных категориях.

По словам организатора Александра Коченкова, первый фестиваль проходил совершенно иначе. Однако в этом году при помощи Фонда президентских грантов фестиваль стал продолжительнее, имеет отборочный тур, тренировочные выходные, а также игроки поделены по возрастам. Это позволяет участникам играть больше, рассказал TagilCity.ru Александр. Фото: Александр Коченков Еще одним нововведением стала экологичность — все объявления, результаты обновляются в онлайн-режиме без применения бумаги. Очень помогает опыт предыдущих лет, стало гораздо понятнее, как что должно работать, у кого какая задача будет. У нас отличная команда, которая справилась на все сто, отмечает Александр. Фото: Александр Коченков Напомним, фестиваль будет проходить несколько дней в разных частях Нижнего Тагила, в том числе и на 9-м поселке. В программе мероприятия ожидается ряд соревнований, а также награждение победителей. Классики, резиночки, танцы: в Нижнем Тагиле пройдет фестиваль уличного спорта

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