Флешмобберы Нижнего Тагила приглашают жителей города принять участие в своих проектах

Мы приглашаем участников прежних акций и новых желающих. К нам уже поступило несколько предложений от тагильчан об организации или помощи в организации флешмобов различной тематики - от оригинального предложения руки и сердца до продолжение проекта ко Дню российского кино рассказала TagilCity.ru Светлана Яковлева, руководитель молодежного объединения Городского Дворца Молодежи «Флешмобберы Нижнего Тагила», номинант Премии «Человек года 2016».