Флешмобберы Нижнего Тагила приглашают жителей города принять участие в своих проектах
7 июля 2016, 18:35Свободное время
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Городская активная молодежь уже известна своими танцевальными проектами и флешмобами. Ранее они развлекали тагильчан интересным шоу в честь Дня российского кино и радовали бесплатными объятиями. А в День молодежи в 2016 году они принимали участие в юмористической зарядке.
Сюжеты: Нижний Тагил
Мы приглашаем участников прежних акций и новых желающих. К нам уже поступило несколько предложений от тагильчан об организации или помощи в организации флешмобов различной тематики - от оригинального предложения руки и сердца до продолжение проекта ко Дню российского кино рассказала TagilCity.ru Светлана Яковлева, руководитель молодежного объединения Городского Дворца Молодежи «Флешмобберы Нижнего Тагила», номинант Премии «Человек года 2016».
9 и 10 июля во Дворце Молодежи (ул. Пархоменко, 37) с 14:00 до 16:00 состоятся первые репетиции, там же определится график дальнейших встреч молодых и активных тагильчан. Подробная информация опубликована в официальной группе флешмобберов.
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