Спасенная на перевале Дятлова туристка потеряла работу на секретном предприятии (ФОТО)

Прежде всего, девушка рассказала об этом походе. Как оказалось, присоединиться к московской группе она была вынуждена из-за проблем с позвоночником – у нее обострилась грыжа. Кроме того, несколько раз она видела следы медведя в тех местах. Сидеть одной в ожидании спасателей она просто побоялась, рассказала Мария изданию «Ura.ru».

Девушке пришлось писать объяснительную, которую она опубликовала в социальных сетях.

Когда Мария узнала от «коллеги» о том, что ее ищут, она намеревалась встретиться со спасателями. Однако на условленном месте представителей МЧС не оказалось. Отметим, что эта история противоречит версии МЧС. Спасатели встретили девушку вместе с московской группой, однако идти с ними она отказалась, рассказали Ura.ru в пресс-службе ГУ МЧС по Свердловской области.

Весь этот резонанс, возникший вокруг ситуации с пропажей и поисками, привлек нежелательное внимание к ее персоне. Именно поэтом у Мария покинула работу на секретном предприятии «Новатор», о чем девушка написала в социальных сетях. Кроме того, она пишет, что извлекла урок из всего случившегося.