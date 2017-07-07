Что подарить классному руководителю на выпускном вечере?
Выпускной вечер – особое событие, прощание с детством. После выпускного вечера ученики школы вступают во взрослую жизнь – кто-то идет учиться в высшие учебные заведения, кто-то выходит замуж, многие парни идут в армию.
Для классного руководителя прощание с классом настолько же важное событие, как и для самих выпускников. Существует мнение, что учителя – люди меркантильные и сами способны четко объяснить выпускникам или их родителям, какой подарок им нужен. Но если класс хочет остаться в памяти любимого учителя, нужно подготовить и такой презент, который выделит именно этих учеников из сотен учащихся, у которых преподавал их классный руководитель. Служба доставки цветов Гранд Флора специально для нас подготовила рекомендации по выбору подарка для классного руководителя – топ-5 лучших презентов.
- Букет цветов или вазон с комнатным растением. К выбору букета можно подойти творчески. Например, если в классе нечетное число учеников, закажите букет цветов с таким же количеством цветов. 27 роз или 15 хризантем разных цветов ваш преподаватель будет вспоминать долго. А вазон с цветком требует ухода, поэтому напомнит о любимых учениках не реже, чем раз в неделю.
- Книги. Все науки – от литературоведения до химии и биологии – развиваются. Школьная программа преподавания всех предметов меняется динамично. Хорошие книги по любому предмету стоят дорого. Большую библиотеку позволяют себе не все учителя. Проконсультируйтесь относительно правильного выбора литературы, чтобы не выбрать то, что уже есть в личной или школьной библиотеке. Если учитель энтузиаст своего дела, книги для преподавания предмета он примет с благодарностью.
Многие из перечисленных подарков будут актуальны не только на выпускном вечере, но и при встречах выпускников спустя 5, 10 и больше лет после окончания школы.
Цените своих учителей. Они дают путевку в жизнь, помогают определиться с понятиями «добро» и «зло», готовы поделиться не только знаниями по предмету, но и жизненным опытом. Ценный подарок на память от класса, в учеников которого преподаватель вкладывал душу много лет – это просто благодарность и дань уважения.