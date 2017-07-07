Что подарить классному руководителю на выпускном вечере?

Для классного руководителя прощание с классом настолько же важное событие, как и для самих выпускников. Существует мнение, что учителя – люди меркантильные и сами способны четко объяснить выпускникам или их родителям, какой подарок им нужен. Но если класс хочет остаться в памяти любимого учителя, нужно подготовить и такой презент, который выделит именно этих учеников из сотен учащихся, у которых преподавал их классный руководитель. Служба доставки цветов Гранд Флора специально для нас подготовила рекомендации по выбору подарка для классного руководителя – топ-5 лучших презентов.