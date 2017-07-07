Тагильчане примут участие в 33-м фестивале имени Сергея Минина в Антоновском

По традиции организатором выступит управление по развитию физкультуры, спорта и молодежной политики, а также Дворец молодёжи и центр «Зелёная лампа».

Целью фестиваля, согласно положению, является сохранение и развитие творческих и культурных достижений молодого поколения. Участниками выступят солисты, молодёжные объединения, группы и коллективы. В течение трех дней они будут находиться в Антоновском в полевых условиях. Там же они смогут продемонстрировать своё творчество.

Торжественное открытие назначено на 20:30 часов 28 июля. Уже распланирована программа концерта. Кроме творческой деятельности, участники фестиваля сыграют в спортивные игры. Вечером состоится гала-концерт лауреатов и дипломантов. Утром в воскресенье пройдет конкурс шуточной песни «Чайхана», а после состоится закрытие фестиваля.