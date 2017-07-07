Второй Фестиваль рыжих пройдет 23 июля в Нижнем Тагиле (ФОТО)

23 июля в Нижнем Тагиле пройдет второй Фестиваль рыжих. На участие в параде зарегистрировалось более 100 человек из Нижнего Тагила, Екатеринбурга, Ирбита, Верхней Салды и других городов Свердловской области.

В фестивале будут участвовать люди с рыжим окрасом волос. Не исключаются и участники с рыжими питомцами. На старте мероприятия всех участников парада ждут призы.

В 12 часов у отеля Park Inn by Radisson начнется сбор участников парада. Само мероприятие начнется в 12:30 – участники пройдут по Тагильской лагуне. После чего с 13 до 15 часов у светомузыкального фонтана пройдет яркий Рыжий праздник.

Фото: Центр развития туризма г. Нижнего Тагила

Сообщается, что мероприятие в этом году будет отличаться от предыдущего выступлениями cover-band, восточными танцами, новыми развлекательными площадками, конкурсами и многим другим.

Регистрация участников до сих пор открыта. Зарегистрироваться на парад можно на сайте Центра развития туризма Нижнего Тагила и официальной группе ВК.

Афиша Фестиваля рыжих 2017