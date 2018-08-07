Награждение победителей конкурса «Молодая семья» прошло в Нижнем Тагиле
Сегодня, 23:00Свободное времяФото: Тагил
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В 16-ый раз в Нижнем Тагиле прошёл конкурс «Молодая семья». 14 супружеских пар соревновались за первое место по 4 номинациям и пытались проявить себя с разных сторон.
Сюжеты: Нижний Тагил
Конкурс «Молодая семья» в 2018 году изменил формат. Теперь состязание происходило в четырёх номинациях, где каждый участник мог занять призовое место. В конкурсе приняли участие 14 нижнетагильских семей.
В творческой и кулинарной номинациях победителем стала семья Безруковых, самой спортивной молодой семьёй стали супруги Шевелевы. Больше всего участников выставила семья Замураевых - за первые места боролись мама, папа и 3 ребёнка.
Видео
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Видео: «Тагил-ТВ»
В завершении конкурса «Молодая семья» в Городском дворце молодёжи состоялся гала-концерт и награждение победителей, сообщает «Тагил-ТВ».
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