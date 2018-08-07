Награждение победителей конкурса «Молодая семья» прошло в Нижнем Тагиле

Конкурс «Молодая семья» в 2018 году изменил формат. Теперь состязание происходило в четырёх номинациях, где каждый участник мог занять призовое место. В конкурсе приняли участие 14 нижнетагильских семей.

В творческой и кулинарной номинациях победителем стала семья Безруковых, самой спортивной молодой семьёй стали супруги Шевелевы. Больше всего участников выставила семья Замураевых - за первые места боролись мама, папа и 3 ребёнка.

Видео Видео: «Тагил-ТВ»