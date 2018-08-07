Театральный городок появится в центре Нижнего Тагила в День города

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Тагильчане всех возрастов смогут насладиться выступлением артистов Театрограда, который начнёт работу в День города. Также жители города, помимо просмотра спектаклей, смогут прикоснуться к тайнам театрального искусства, посетив мастер-классы.
Сюжеты: Нижний Тагил
В День города в центре Нижнего Тагила откроется Театроград. На уличной сцене будут показаны спектакли, как для самых маленьких жителей города, так и для зрителей постарше.
Рядом со сценой появятся шатры, где каждый зритель сможет принять участие в мастер-классе от бутафоров, художников, швей и артистов. Тагильчане научатся кукловождению, искусству ниткографии и освоят пошив весёлых и простых игрушек.
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Помимо спектаклей и мастер-классов гостей ожидают конкурсы с призами и викторины, сообщает пресс-служба администрации Нижнего Тагила. Организаторы Театрограда обещают веселье при любой погоде.
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