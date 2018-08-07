Театральный городок появится в центре Нижнего Тагила в День города

В День города в центре Нижнего Тагила откроется Театроград. На уличной сцене будут показаны спектакли, как для самых маленьких жителей города, так и для зрителей постарше.

Рядом со сценой появятся шатры, где каждый зритель сможет принять участие в мастер-классе от бутафоров, художников, швей и артистов. Тагильчане научатся кукловождению, искусству ниткографии и освоят пошив весёлых и простых игрушек.