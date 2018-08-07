Выставка картин художника Сергея Костылева открыта в мэрии Нижнего Тагила

Организаторами выступила мэрия города и Фонд поддержки и развития искусства «Коллекция». На открытии присутствовали учредитель фонда Лариса Грачикова, председатель местного отделения Союза художников России Анжелика Южакова, заведующая кафедрой худобразования НТГСПИ Ирина Кузьмина и директор музея ИЗО Марина Агеева.

Все присутствующие ответили весомый вклад Сергея Костылева в воспитании поколения тагильских художников, работающих в направлении «реализм». Более 25 лет автор выставки преподавал в тагильском институте.

Талант и жанровое разнообразие сделали его ярким современным художником, чьи работы находятся в коллекциях не только областных музеев, но и экспонируются в картинных галереях Китая, США, Франции, Италии, Польши и Канады,отметили коллеги художника.