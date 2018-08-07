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Выставка картин художника Сергея Костылева открыта в мэрии Нижнего Тагила
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Dsc 0620

Выставка картин художника Сергея Костылева открыта в мэрии Нижнего Тагила

Сегодня, 08:30Свободное время
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