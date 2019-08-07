В Нижнем Тагиле тренеры и спортсмены получили награды

Из рук главы города 25 спортсменов, показавших высокие результаты на международных и всероссийских соревнованиях в 2018 году, получили свидетельства. Также почетные грамоты за многолетний труд получили тренеры и наставники СШОР «Уралец», СШОР № 1, СШОР № 2.

Представительница СШОР № 1 Анастасия Инишева на основании приказа федерального министерства физической культуры и спорта удостоена звания «Мастер спорта России».

Награды получили победители городского конкурса «Олимпийская надежда». Среди спортивных школ первое место было присвоено МБУ «Спортивная школа «Юность», между школами олимпийского резерва выиграла СШОР «Уралец», среди тех учреждений, где преподают игровые виды спорта, лучше других проявила себя СШ «Старый соболь».

В конкурсе на постановку физкультурно-оздоровительной и спортивно-массовой работы с детьми, подростками и молодежью выиграл детско-юношеский центр «Мир».