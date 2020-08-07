В Нижний Тагил приедут три режиссёра для экспериментальных постановок в театре

Планируется приезд трех режиссеров: Георгия Цнобиладзе и Пётра Шерешевского из Санкт-Петербурга и Александра Плотникова из Москвы. Они планируют поставить три спектакля для сцены театра. Спектакли будут поставлены по мотивам произведений Бета Хенли «Изобилие», Екатерины Мавроматис «Молоко» и Пола Портнера «Ножницы». Они будут запущены в экспериментальном режиме. Если наброски спектакля понравятся театралам, то из них будут собраны полноценные спектакли для нашего театра.

Очень важно, чтобы актеры нашли взаимопонимание с новыми режиссёрами, поняли чего от них хотят. Это очень сложная работа за такой короткий срок. Все очень надеются, что спектакли войдут в репертуар театра,рассказывает худрук театра Игорь Булыгин.

Удастся ли эксперимент, выяснится 15 августа. Трансляцию так же запланировали на телевидении. Сотрудники театра надеются получить обратную связь от зрителей, услышать мнение.

Эксперимент проводится на средства гранта губернатора Свердловской области.