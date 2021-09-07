Ученик лицея №39 Дмитрий Чирьев получил премию Аммоса Черепанова в Нижнем Тагиле

Ученик лицея №39 Дмитрий Чирьев получил премию Аммоса Черепанова в Нижнем Тагиле
Ученик лицея №39 Дмитрий Чирьев получил премию Аммоса Черепанова в Нижнем Тагиле
Сегодня, 20:01Свободное времяФото: пресс-служба мэрии Нижнего Тагила
В Нижнем Тагиле прошло вручение премии имени Аммоса Черепанова. В общей сложности в научно-техническом конкурсе принимали участие 17 человек. Остальные 16 кандидатов получили удостоверения номинантов.

Комиссия выбрала победителем 9-классника лицея № 39 Дмитрия Чирьева. Он шесть лет увлекается судомоделированием при станции юных техников № 2. Ранее тагильчанин уже 7 раз становился победителем и 15 раз призером региональных и всероссийских соревнований. Премию победителю вручал глава Нижнего Тагила Владислав Пинаев.

На церемонии он поздравил не только изобретателей, но и их педагогов и родителей. Также мэр ознакомился с работами, которые представляли участники. Он отметил, что, возможно, многие идеи будут реализованы в дальнейшем, сообщает пресс-служба мэрии города.

Фото:пресс-служба мэрии Нижнего Тагила

Напомним, в Нижнем Тагиле стартовала подготовка к XIX фестивалю театров малых городов России. Владислав Пинаев встретился с организаторами, а также представителями Государственного театра наций. Планируется, что фестиваль состоится в конце мая — начале июня 2022 года.

Сюжеты:
Нижний Тагил
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