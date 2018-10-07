Трубы ПВХ клеевые: преимущества и монтаж

При монтаже трубопроводов (газопроводов и водопроводов) все реже используются изделия из чугуна и металла.
Трубы ПВХ клеевые, можно ознакомиться на сайте производителя, – это прекрасная альтернатива, отличающаяся герметичным соединением, превосходными эксплуатационными качествами и длительным сроком службы.
Основные характеристики клеевых труб ПВХ
Пластиковые трубы и фитинги под клеевое соединение широко применяются при монтаже трубопроводов в различных сферах:
- в системах водоотведения и водоочистки;
- в химико-технической отрасли;
- в системах водоснабжения и орошения;
- в целлюлозно-бумажных и медицинских направлениях.
Трубы ПВХ клеевые обладают следующим рядом достоинств:
- увеличенная химико-коррозионная стойкость – в процессе эксплуатации не требуется дополнительная защита и обработка трубопроводов;
- высокая пропускная способность гарантирует (благодаря гладкой внутренней структуре) хороший напор и производительность;
- герметичное клеевое соединение защищает трубопроводную систему от возникновения протечек;
- в продаже представлен большой выбор разнообразных фитинов, что позволяет получать трубопровод любой конфигурации;
- клеевые трубы ПВХ можно использовать в системах с большим диапазоном давления и температур;
- прочность и кольцевая жесткость обеспечивает устойчивость к механической и ударной нагрузке;
- светостойкие поверхности без потери характеристик переносят воздействие ультрафиолетовых лучей;
- простой монтаж не требует применение дорогостоящего оборудования, все работы способны выполнить 1-2 человека.
У труб ПВХ клеевых также можно выделить несколько недостатков:
- низкие показатели морозостойкости – может потребоваться утепление;
- невысокая термостойкость – жесткость теряется уже при 78 °C.
Основные этапы клеевого соединения труб ПВХ
Перед началом работы необходимо убедиться в качестве труб и фитингов – структура должна быть однородна, также требуется проверить срок годности клея. При монтаже нужно следовать следующим рекомендациям:
- перпендикулярно отрезается труба на необходимые размеры;
- производится съем фаски под углом 15°;
- наносится разметка на трубу (предварительно измеряется глубина фитинга);
- поверхности протираются салфеткой с обезжиривающим составом;
- на соединительные элементы кистью наносится клей;
- труба быстро вставляется в фитинг без каких-либо вращений;
- соединительные элементы придерживаются в течение 10-15 секунд.
Полная просушка клеевого соединения труб и фитингов ПВХ занимает 24 часа, после чего можно проводить испытания. При отсутствии дефектов трубопровод вводится в эксплуатацию.
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