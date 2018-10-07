Трубы ПВХ клеевые: преимущества и монтаж

Трубы ПВХ клеевые, можно ознакомиться на сайте производителя, – это прекрасная альтернатива, отличающаяся герметичным соединением, превосходными эксплуатационными качествами и длительным сроком службы.

Основные характеристики клеевых труб ПВХ Пластиковые трубы и фитинги под клеевое соединение широко применяются при монтаже трубопроводов в различных сферах:

в системах водоотведения и водоочистки;

в химико-технической отрасли;

в системах водоснабжения и орошения;

в целлюлозно-бумажных и медицинских направлениях.

Трубы ПВХ клеевые обладают следующим рядом достоинств:

увеличенная химико-коррозионная стойкость – в процессе эксплуатации не требуется дополнительная защита и обработка трубопроводов;

высокая пропускная способность гарантирует (благодаря гладкой внутренней структуре) хороший напор и производительность;

герметичное клеевое соединение защищает трубопроводную систему от возникновения протечек;

в продаже представлен большой выбор разнообразных фитинов, что позволяет получать трубопровод любой конфигурации;

клеевые трубы ПВХ можно использовать в системах с большим диапазоном давления и температур;

прочность и кольцевая жесткость обеспечивает устойчивость к механической и ударной нагрузке;

светостойкие поверхности без потери характеристик переносят воздействие ультрафиолетовых лучей;

простой монтаж не требует применение дорогостоящего оборудования, все работы способны выполнить 1-2 человека.

У труб ПВХ клеевых также можно выделить несколько недостатков:

низкие показатели морозостойкости – может потребоваться утепление;

невысокая термостойкость – жесткость теряется уже при 78 °C.

Основные этапы клеевого соединения труб ПВХ Перед началом работы необходимо убедиться в качестве труб и фитингов – структура должна быть однородна, также требуется проверить срок годности клея. При монтаже нужно следовать следующим рекомендациям:

перпендикулярно отрезается труба на необходимые размеры;

производится съем фаски под углом 15°;

наносится разметка на трубу (предварительно измеряется глубина фитинга);

поверхности протираются салфеткой с обезжиривающим составом;

на соединительные элементы кистью наносится клей;

труба быстро вставляется в фитинг без каких-либо вращений;

соединительные элементы придерживаются в течение 10-15 секунд.

Полная просушка клеевого соединения труб и фитингов ПВХ занимает 24 часа, после чего можно проводить испытания. При отсутствии дефектов трубопровод вводится в эксплуатацию.

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