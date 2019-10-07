Дизайнер из Екатеринбурга продала свой платок на аукционе Дмитрия Нагиева

Мероприятие прошло в Мюнхене. Ведущим мероприятия был Игорь Верник, которому свердловчанка подарила свой фирменный шарф. Дизайнер рассказала, что на мероприятии было много высокопоставленных гостей. Подобные аукционы Ручкина посещает часто, с ее слов, она делает это для «раскрутки» бренда. Ручкина дарит свои платки знаменитостям, ее работы продаются даже в Кремле.